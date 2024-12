EPT Praga Main Event, Ruggeri unico italiano ancora in gioco. Segui la diretta© .

Il Main Event dell’EPT Praga 2024 è arrivato al Day 5. Sono rimasti solo 16 giocatori ancora in corsa per conquistare il torneo principale dell’evento all'Hilton Prague. Umberto Ruggeri è l’unico italiano che è riuscito ad avanzare, ottenendo la qualificazione per il Day 5. Paul Runcan, giocatore della Romania, è chipleader con 101 big blind. Nel corso della giornata di ieri sono stati eliminati Alessandro Pichierri (53°), Gianfranco Iaculli (52°) ed Enrico Camosci (32°). Tocca quindi a Ruggeri, che l’anno scorso ha ottenuto il terzo posto, difendere i colori italiani al Main Event dell’EPT Praga. Seguilo in diretta streaming, con commento italiano, sul nostro sito.