Enrico Camosci Player of the Year azzurro. Andrian secondo © .

Il 2024 è stato un anno positivo per il poker live italiano, che ha conquistato bei trionfi negli eventi più importanti: dai braccialetti alle WSOP di Las Vegas ai successi nelle varie tappe dell’European Poker Tour. Un anno molto positivo per Enrico Camosci, che è il primo per punti nella classifica dei migliori italiani del 2024. Proprio Camosci, infatti, è il Player of the Year 2024 del poker live italiano con ben 3.507 punti e ha chiuso al 15° posto la classifica mondiale. Secondo azzurro è Simone Andrian (97° a livello mondiale), terzo invece Alessandro Pichierri.