PokerStars Open di  Campione, tutto quello che c'è da sapere© .

Lunedì 10 marzo, PokerStars torna in Italia dopo sei anni con il nuovissimo PokerStars Open di Campione . L'appuntamento, in programma dal 10 al 16 marzo nella nuova e spettacolare poker room di PokerStars del Casinò di Campione, si presenta con un palinsestro ricco di eventi e un montepremi eccezionali. Il torneo protagonista sara’ il Main Event con buy-in di €1.100 e montepremi garantito di €1 milione. Altri tornei di rilievo includono High Roller con buy-in di €2.200, Mystery Bounty Cup con buy-in di €400, Second Chance con buy-in di €550 e Super High Roller con buy-in di € 4975. Questo atteso appuntamento inaugura il tour Open di PokerStars , che porterà il poker di alto livello in alcune delle località più affascinanti d’Europa. Campione d’Italia, incantevole cittadina sul Lago di Lugano, sarà il primo stop di un anno ricco di azione con montepremi garantiti, buy-in accessibili, programmi densi di eventi e attività.

PokerStars Open di Campione, sale l'attesa

Campione segna inoltre il debutto della PokerStars Live League, il circuito che permette ai giocatori di accumulare punti in tre diverse classifiche (a seconda del buy-in) negli eventi europei del 2025. Oltre ad assegnare più di €150.000 in buy-in, la PokerStars Live League offrirà ai primi 30 classificati l'opportunità di partecipare alle selezioni per diventare membri del PokerStars Team Pro. Il vincitore avrà la possibilità di viaggiare in tutto il mondo indossando l'iconico logo di PokerStars e partecipare ai tornei migliori, affrondando i giocatori piu’ esperti per conquistare i montepremi milionari. Tra i partecipanti ci saranno anche Felix Schneiders del Team GRND e Luca Pagano, consulente di PokerStars Live per Campione.