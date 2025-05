Il Day 3 del Main Event dell’EPT di Montecarlo parte con un totale di 149 giocatori rimasti ancora in gioco sui 1.195 iscritti e con l’italiano Andreas Goeller al comando. Altri italiani sono riusciti a superare il Day 2: da De Martino a Volpi da Santoro a Buonanno. Il Day 3 del Main Event è possibile seguirlo in diretta streaming sul nostro sito con commento in italiano.