Main Event EPT Montecarlo: il Day 4 riparte con 4 azzurri, segui il live © .

Il Main Event dell’EPT di Montecarlo riparte oggi con il Day 4 allo Sporting. In gioco ci sono ancora 52 giocatori che, sui 149 di ieri, hanno superato il Day 3 e sono in corsa per la picca, che vale un milione di euro. Tra questi, sono quattro i rappresentanti italiani: Amerigo Santoro, Andreas Goeller, Enrico Coppola e Diego De Martino. Al comando, alla partenza del Day 4, c’è l'inglese Matthew Davenport con 162 Big Blind. La diretta streaming dell’evento è disponibile sul nostro sito con commento in italiano.