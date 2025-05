EPT Montecarlo, il Day 5 del Main Event: chi andrà al tavolo finale? Segui la diretta © .

Il Main Event dell’EPT di Montecarlo è arrivato al Day 5. Oggi si decide il tavolo finale che si giocherà domani. Sono rimasti solo 18 giocatori e ben tre di questi sono italiani e sono nelle prime sei posizioni del count provvisorio: Diego De Martino, secondo con 91 Big Blind, Enrico Coppola, quinto con 3,18 milioni in chips, e Andreas Goeller, sesto e in gioco con 78 Big Blind. Il Day 5 parte con il giocatore russo Aleksandr Sevliakov al comando. Segui il torneo in tempo reale con la diretta streaming sul nostro sito con commento in italiano.