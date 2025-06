WSOP, Glaser nella storia: sesto braccialetto in carriera© .

Ancora una volta Benny Glaser. Il player britannico ha vinto l’Event #8: $1,500 Dealers Choice’ alle World Series of Poker 2025, battendo l'americano Matthew Schreiber nel testa a testa finale, e ha conquistato il suo sesto braccialetto WSOP in carriera, entrando nella storia del poker. Il primo bracciale di Glaser è arrivato nel 2015, poi l’anno successivo ne sono arrivati addirittura altri due in una sola edizione. Dopo gli altri due braccialetti conquistati negli ultimi anni, nell’edizione 2025 ecco anche il numero 6.