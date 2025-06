L'EPT Barcelona ospiterà lo Spin & Go Championship Live© .

Sta per iniziare una nuova era di questo leggendario formato: l'EPT Barcelona ospiterà infatti lo Spin & Go Championship Live, che potrà contare su un montepremi garantito di oltre €275.000 Lo Spin & Go Championship Live rende ancora più emozionante questo popolare formato, trasferendolo ai tavoli live. In programma dal 30 al 31 agosto durante l'EPT Barcelona, la tappa più seguita dell'European Poker Tour, l'evento ribadisce il costante impegno dell'EPT nello sviluppo e nell'innovazione nel campo del poker live. Con un primo premio confermato di €100.000 e un montepremi totale garantito di oltre €275.000, l'esclusivo Spin & Go Championship Live avrà un field di 81 giocatori. Le qualificazioni saranno disponibili esclusivamente su PokerStars, dal 23 giugno al 3 agosto.