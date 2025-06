Grande trionfo per il campione Joao Vieira alle World Series of Poker 2025 in corso a Las Vegas. Il player lusitano è riuscito a vincere il primo premio all’Event #38: $100,000 High Roller, con un field di 103 iscritti e dal Buy In più alto di queste prime tre settimane di WSOP, battendo nel testa a testa finale lo statunitense Aram Oganyan e portando a casa 2.649.158 dollari. Per Joao Vieira, inoltre, si tratta del quarto braccialetto WSOP in carriera.