WSOP, Brian Rast in lacrime per il settimo braccialetto in carriera© .

Grandi emozioni alle World Serie of Poker 2025 in corso a Las Vegas . Brian Rast ha vinto il suo settimo braccialetto in carriera conquistando il primo posto all’Event #50: $10,000 Razz Championship. Battendo il connazionale Andrew Yeh nel testa a testa finale.

La gioia di Brian Rast

Al momento della vittoria Brian Rast, visibilmente commosso, non ha trattenuto le lacrime: “Onestamente, a volte c'è molto più del risultato, perché ho giocato così tanto e so benissimo che il risultato sarà comunque quello che gli dei del poker ritengono giusto. Ma so giocare bene. Sono così felice di quello che è successo perché pensavo di aver giocato davvero, davvero bene l'intero torneo, anche in heads-up. Non credo di aver mai pianto così tanto dopo aver vinto qualcosa, il che è pazzesco perché questo è il braccialetto numero 7” ha detto dopo il trionfo.