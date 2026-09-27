Cosa significa "nuts" nel poker Texas Hold'em

Dipende sempre dal board

Un punto non è imbattibile in assoluto: lo è in rapporto alle carte comuni. Un tris può essere il massimo su un board senza possibilità di scale o colori, mentre un colore può non esserlo se sul tavolo ci sono carte che permettono un full.

Gli esempi

Facciamo un esempio pratico di mano nuts. Hai asso di picche e sei di picche. Al river il board è re di picche, nove di picche, quattro di quadri, due di picche, sette di fiori. Hai colore all'asso, il board non è accoppiato e non è possibile chiudere una scala colore o un full: hai punto 'nuts'. Per capire se si hanno i nuts bisogna chiedersi: qual è la combinazione più alta che si può comporre con queste carte comuni? Se la risposta coincide con la propria mano, si hanno i nuts. I nuts possono cambiare da una carta all'altra. Esempio: hai A di quadri e K di fiori, il flop è Q di fiori, J di quadri e 10 di cuori. Hai la scala massima, e in quel momento hai nuts. Al turn però esce il 10 di picche: non hai più nuts perché al tavolo qualcuno potrebbe aver chiuso un full (per esempio con Q-10 e J-10) o addirittura un poker (con una coppia di dieci in mano). La tua scala è ancora buona, ma non è più imbattibile. Prima del flop la mano migliore è sempre la coppia d'assi (A-A). Non vince sempre, ma nessuna altra mano iniziale è davanti a lei.