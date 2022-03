Milan-Inter, possibile il Multigol 2-3 al 90'

A Milano la tensione è alle stelle, il programma della Coppa Italia mette a confronto Milan ed Inter . Le semifinali, a differenza dei turni precedenti che si sono svolti con la modalità di “gara unica”, prevedono un match di ritorno. In questa stagione le due squadre si sono affrontate già in due occasioni: il derby del 7 novembre è terminato in parità (1-1) mentre quello del 5 febbraio ha visto l’undici rossonero vincere in rimonta (1-0 per i nerazzurri all’intervallo, 1-2 per il “Diavolo” al termine del secondo tempo).

Fai ora i tuoi pronostici!

Il cammino delle due squadre

Le due compagini arrivano all’appuntamento dopo aver trovato paradossalmente più difficoltà a superare gli ottavi che i quarti. Il Milan ha esordito in questa competizione al Meazza contro il Genoa. Ai ragazzi allenati da Stefano Pioli non sono bastati i 90 minuti regolamentari per passare il turno (1-1). Ai supplementari le reti di Leao e Saelemaekers hanno deciso l’incontro (3-1). Nessun problema invece ai quarti, i rossoneri hanno liquidato la pratica Lazio con un secco 4-0.

Lo stesso discorso lo si può fare per l’Inter. L’undici di Simone Inzaghi dopo aver eliminato l’Empoli grazie a una rete di Sensi al minuto 104’ (2-2 al 90’) sono giunti alle semifinali grazie al 2-0 inflitto alla Roma.

Numeri alla mano

Mettendo a confronto i numeri fatti registrare dalle due squadre in campionato si notano subito diversi dati interessanti. Il Milan ad esempio nelle 27 gare fin qui disputate in Serie A ha fatto registrare per dieci volte il “2” primo tempo. Nella ripresa di queste dieci partite però non si è mai visto il segno X (Parziale/Finale 2/X). In nove occasioni ha sempre risposto “presente” il “2” mentre solo una volta al “2” Parziale ha fatto seguito l’1 Finale. Con l’Inter in campo invece l’accoppiata 2/X non si vede dalla 6ª giornata di campionato (Inter-Atalanta 1-2/2-2). Gli ultimi cinque precedenti tra le due squadre sono sempre terminati con un minimo di due e un massimo di tre reti. Anche questo incontro si preannuncia equilibrato e non si puà escludere nuovamente il Multigol 2-3 al novantesimo.