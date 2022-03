West Ham-Siviglia, inglesi all'assalto del bunker spagnolo

London Stadium di Londra , giovedì alle 21 un interessante confronto tra il West Ham , attualmente sesto in Premier League , e il Siviglia secondo in Liga . In palio un biglietto per i quarti di Europa League , all’andata il Siviglia di Lopetegui ha vinto in casa 1-0 grazie al sigillo nella ripresa di Munir El Haddadi .

Il Siviglia è un inno alla solidità

Una volta retrocesso dalla Champions il Siviglia Si è ritrovato in Europa League, il suo giardino di casa. A Londra proverà a uscire quanto meno imbattuto, il che vorrebbe dire qualificazione.

Lopetegui però non ha mai vinto in Europa nel corso di questa stagione lontano dal Sanchez Pizjuan. Nei sedicesimi di Europa League ha battuto 3-1 in casa la Dinamo Zagabria perdendo 1-0 al ritorno. Il vero protagonista è stato… l’Under 2,5. Se si considerano solo le gare esterne degli andalusi in questa stagione lo si trova in ben 21 partite su 23, considerando solo lo score dei 90 minuti regolamentari.

Curioso come il West Ham abbia perso proprio contro la Dinamo Zagabria (0-1) l’unico suo incontro della fase a gironi di Europa League: 0-1, a qualificazione però già in cassaforte. Da vedere se contro un avversario di spessore e bravissimo a difendersi come il Siviglia gli Hammers sapranno conquistarsi la vittoria.

Come detto col Siviglia in campo l’Under 2,5 è dietro l’angolo. Occhio al Multigol 2-4 come possibile opzione in questo secondo incontro, che si annuncia sulla carta combattuto ed equilibrato.