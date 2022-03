Brasile-Cile, occhio al Multigol Ospite 1-3

Al " Maracana " di Rio de Janeiro il Brasile si appresta a ricevere il Cile . Il match è valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali , la Nazionale verdeoro è già sicura di un posto mentre quella guidata da Martin Lasarte ha assolutamente bisogno dei tre punti per non rischiare di rimanere fuori.

Le motivazioni contano

Per la "Roja" questa non sarà di certo una partita semplice. Il ruolino di marcia del Brasile parla in maniera molto chiara: Neymar e compagni nelle quindici gare disputate nel girone hanno fatto registrare dodici successi e tre pareggi. Per le quote non sembrano esserci dubbi su chi vincerà questo incontro, i cinque volte Campioni del Mondo nelle precedenti quattro sfide casalinghe hanno battuto Perù (2-0), Uruguay (4-1), Colombia (1-0) e Paraguay (4-0). Il Brasile però è già qualificato mentre il Cile no, nel calcio le motivazioni contano e quindi non si può escludere un'eventuale "sorpresa" da parte degli ospiti. Sanchez e soci nelle ultime due trasferte hanno vinto sia contro il Paraguay (1-0) che contro la Bolivia (3-2). Intriga la doppia chance X2 ma per correre meno rischi si può provare il Multigol Ospite 1-3 al triplice fischio.