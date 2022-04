Europa League: il pronostico di Lipsia-Atalanta

Europa League , c'è ancora una squadra tedesca nel cammino dell' Atalanta verso la finale. La " Dea " dopo aver eliminato il Leverkusen si prepara ad affrontare il Lipsia . Per le quote i " Bullen " partono favoriti ma l'undici allenato da Gasperini ha le carte in regola per disputare un'ottima partita.

Fai ora i tuoi pronostici!

Atalanta show! Scopri il pronostico

Il potenziale offensivo della squadra bergamasca è ormai noto a tutti. Nelle cinque gare esterne disputate tra Champions ed Europa League la "Dea" ha realizzato la bellezza di undici reti. Muriel e compagni ad esclusione della partita di Leverkusen (vittoria per 1-0) hanno sempre segnato minimo due gol contro Young Boys (3-3), Manchester United (2-2), Villarreal (2-2) ed Olympiakos (3-0).

La difesa del Lipsia non è delle più solide, nell'ultima gara interna disputata in Europa ha pareggiato per 2-2 contro la Real Sociedad. Anche in Bundesliga Nkunku e soci hanno il "vizietto" di non mantenere la propria porta inviolata, sono 15 le reti incassate nelle prime 14 gare interne di campionato.

Alla "Red Bull Arena" la sfida si preannuncia spettacolare e potrebbe terminare con almeno una rete per parte.