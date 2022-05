Oviedo-Saragozza, aria di 1

Tempo di posticipo anche anche in cadetteria iberica, nel posticipo del " LaLiga2 " l' Oviedo cerca punti playoff contro un Saragozza che sembra aver tirato i remi in barca.

Oviedo-Saragozza, fai il tuo pronostico

Oviedo favorito nel posticipo

Ci sta perdere contro l’Eibar, una delle squadre più forti del campionato. Non ci sta perdere 0-3 in casa contro il già retrocesso Alcorcon. Di chi si parla? Di un Saragozza che, con questi presupposti, si presenta in casa dell’Oviedo con ben pochi argomenti validi in suo favore. Del resto le sue motivazioni tendono allo zero a differenza dell’Oviedo, che si sta giocando un posto nei playoff per salire in Liga.

Per la “Real” si registrano 7 vittorie e 2 pareggi negli ultimi 9 turni e addirittura 4 successi di fila in casa conditi da altrettanti clean sheet. Nel calcio non c’è nulla di scontato, è una banalità.

Difficile però prendere in considerazione opzioni diverse dal segno 1, la cui quota (intorno all’1.60) oltretutto non è neanche così irrisoria.