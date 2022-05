Pronostici Serie A, l'analisi di Pengwin su Sassuolo-Milan

Sassuolo-Milan, il pronostico di Pengwin

Kristian mette l'accento sulle cinque vittorie del Milan a Reggio Emilia negli ultimi cinque viaggi al Mapei. Precedenti dunque favorevoli al Diavolo che ha le motivazioni dalla sua parte contro un Sassuolo che, però, ha un tridente atomico da cui Pioli dovrà guardarsi molto bene.

Pengwin si aspetta dunque un match vivace, in cui non si fida dei segni 1X2 andando quindi, come pronostico, sul Goal.