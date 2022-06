Croazia-Francia, precedenti e pronostico

Nations League , Croazia-Francia è il big match della seconda giornata del gruppo 1 della Lega A . Doveroso uno sguardo ai precedenti visto che sono andati in scena proprio nell'ultima edizione del torneo, vinto dai transalpini.

Quasi quattro anni fa Croazia-Francia valeva il trono del Mondo e se lo prese la Francia con uno spettacolare 4-2. In seguito le due nazionali si sono sfidate nella scorsa edizione della Nations League con la Francia che si aggiudicò il primo round sempre per 4-2 a Parigi, successo poi bissato a Zagabria per 2-1 con le reti di Griezmann, Mbappè e Vlasic.

Nel frattempo però c'è da rimboccarsi le maniche perché entrambe le nazionali hanno perso il match inaugurale nel torneo. La Francia è stata rimontata in casa dalla sorprendente Danimarca mentre la Croazia ha ceduto di schianto (0-3) in casa contro l'Austria.

Francia che non perdeva un match con posta in palio addirittura da tre anni mentre la Croazia, sempre considerando i risultati al 90', era imbattuta da 12 partite di fila. Per i transalpini dopo il ritorno sulla terra è tempo di tornare a prendere quota.

Sulla carta è un segno 2 che ci può stare, in alternativa si può puntare sulla combo X2 più Multigol 1-4.