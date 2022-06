Boca Juniors-Banfield, il pronostico del match

La sesta giornata della Liga Profesional argentina prevede il confronto tra il Boca Juniors e il Banfield . Entrambe le compagini sono posizionate nella parte alta della classifica, il Boca è terzo a quota nove punti mentre il suo avversario di giornata ha soltanto una lunghezza di ritardo (otto punti). Il Boca dopo le prime cinque giornate vanta il miglior attacco del torneo (11 le reti realizzate in cinque partite) con una difesa che però non è proprio imperforabile (8 le reti incassate). Esattamente l’opposto del Banfield che segna poco (cinque reti fatte) ma ne prende ancora meno (solo quattro quelle subìte).

Indovina il risultato esatto di Boca Juniors-Banfield e vinci!

Boca, ancora senza "X"

Per le quote il Boca Juniors parte con i favori del pronostico ma non si può sottovalutare il fatto che non abbia ancora fatto registrare il segno X al novantesimo. Il Banfield, al contrario di pareggi all’attivo ne ha due e non perde da quattro gare di fila. E se di pareggi al 90’ il Boca è a secco non lo è certo se si guarda alla prima frazione di gioco. Al 45’, infatti, il segno “X” è presente da quattro partite consecutive.