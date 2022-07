Kristiansund-Lillestrom, pronostico e statistiche

l programma della 12ª giornata del campionato norvegese prevede il più classico dei testacoda. Il Lillestrom , capolista con ben 27 punti conquistati in questa prima parte di stagione, ospita un Kristiansund ultimo capace di totalizzare soltanto un punto in nove gare.

Indovina il risultato esatto di Kristiansund-Lillestrom e vinci!

Lillestrom a caccia del riscatto, scopri il pronostico

Al “Kristiansund Stadion” il club allenato da Geir Bakke vorrà senza dubbio riscattare la deludente sconfitta subita la scorsa settimana in trasferta contro lo Stromsgodset (3-0). I gialloneri nelle prime sei partite esterne disputate hanno fatto registrare due vittorie, tre pareggi e una sconfitta mentre il Kristiansund in casa ha perso in tre occasioni su quattro, l’unico punto lo ha conquistato contro l’Ham Kam (2-2).

Capitolo gol segnati e subiti: la capolista lontano dai lidi amici vanta 11 reti all’attivo e 10 al passivo mentre i “Gufi” davanti al proprio pubblico con 4 gol fatti e 10 subiti hanno regalato in due sfide il Goal e in due il No Goal. Tra le due la squadra che sembra più propensa a centrare il Goal al novantesimo è senza dubbio il Lillestrom, i gialloneri hanno terminato ben 5 trasferte su 6 con almeno una rete per parte al termine della seconda frazione di gara. Per le quote può starci il “2” ma se si vogliono correre meno rischi sembra prudente provare la “combo” che lega la doppia chance X2 all’Over 1,5.