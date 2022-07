Libertad-Atletico Paranaense, le quote suggeriscono l'1

Uno dei match validi per gli ottavi di Copa Libertadores è Libertad-Atletico Paranaense . Si gioca la sfida di ritorno con qualificazione in bilico dopo il 2-1 dell'andata in favore dei brasiliani.

Libertad-Atletico Pr, fai il tuo pronostico

Brasiliani in serie positiva, scopri il pronostico

In casa dell'Atletico è successo tutto nel primo tempo, diversamente dai due precedenti nella fase a gironi. Già, perchè Libertad e Atletico Paranaense erano nello stesso gruppo, vinto poi dai paraguaiani grazie alla miglior differenza reti rispetto ai brasiliani (10 punti a testa). Nel doppio confronto si registrò un successo per parte, 1-0 casalingo per il Libertad e a campi invertiti vittoria per 2-0 dell'Atletico, con tutte e tre le reti messe a segno nella ripresa.

L'Atletico ha un gol di vantaggio da difendere ed è forte di una striscia positiva di ben 13 partite nelle varie competizioni ufficiali. All'ultima di campionato, oltretutto, una vittoria d'autore sul campo del Palmeiras capolista del Brasileirao.

Il Libertad ha vinto la fase di "Apertura" del suo campionato e può vantare un rendimento casalingo davvero impressionante, visto che non perde nel suo stadio dal 25 ottobre 2021! Un periodo lungo in cui ha messo insieme 16 vittorie e un pareggio.

Numeri eccezionali che spingono le quote dalla parte del Libertad, l'1 vale mediamente 2.30 mentre il 2 rende oltre tre volte la posta. Gara che mette di fronte due squadre in forma, nonostante la posta in palio sia alta dovrebbe vedersi almeno una rete per parte. Il pronostico, dunque, è Goal.