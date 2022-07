Sundsvall-Hacken, per le statistiche è sfida da Goal

La lotta per il titolo di campione di Svezia è più accesa che mai. Tra le squadre in lizza per la gloria c’è l’ Hacken , che in uno dei due posticipi di Allsvenskan se la vedrà con una formazione che lotta invece per salvarsi come il Sundsvall .

Hacken, quasi en plein di Goal

Classifica alla mano non ci sarebbe storia (Hacken avanti di 18 punti) ma sarebbe superficiale fermarsi a questo. Anche perché di dati salienti non mancano, in primis il fatto che ben 12 delle 13 gare fin qui giocate dall’Hacken abbiano regalato l’esito Goal.

Il Sundsvall dal canto suo non si fa notare solo per i 31 gol fin qui subìti (peggior difesa del campionato), c’è infatti da mettere in risalto la vittoria per 2-1 ottenuta contro una compagine forte come il Malmo (che ha vinto le ultime due edizioni dell’Allsvenskan) arrivata a inizio mese.

Come è messo il Sundsvall in chiave Goal/No Goal? Il primo esito conta 8 uscite contro le 5 del No Goal. Morale, tra segno “2” a 1.48 e “Goal” a 1.71 è il secondo esito a lasciarsi preferire.