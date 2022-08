Gollo-Predictor: in Champions quote sbagliate

Nelle partite del 23 Agosto, Gollo-Predictor stima i Gol Attesi per la squadra di casa e la squadra ospite e rielabora le quote dei match indicando i 4 risultati esatti ritenuti più probabili.

I motori algoritmici non si fanno influenzare dal blasone delle squadre o dall'importanza dei campionati e così può accadere di non essere d'accordo con le probabilità stimate dalla media dei bookmaker più importanti.

Stella Rossa-Maccabi Haifa FC: si affrontano le dominatrici dei propri campionati e la posta in palio è alta. All'andata hanno prevalso gli israeliani per 3-2 e anche stavolta l'esito appare meno scontato di quanto non raccontino le quote dei bookmaker con la Stella Rossa a 1,69 (per Gollo vale 2,29). Nell'immaginario collettivo e anche per il blasone dei padroni di casa, le quote della Stella Rossa sono sottostimate. Per la ragione opposta, troviamo il Gol degli ospiti sopra 1,40 a certamente prendiamo quello.

Viktoria Plzen-Qarabag: come tutte le partite di ritorno con una posta in palio così alta (l'acceso ai gironi di CL) la partita può aprirsi improvvisamente ma l'analisi di Gollo ci racconta di un match chiuso, con squadre guardinghe e se il match non si dovesse sbloccare nei primi minuti, la paura di scoprirsi aumenterà. La squadra di casa è favorita ma il consiglio di Gollo è per Under 1.5 1° Tempo e Under 2.5 2° Tempo che ha una quota di 1,64 molto interessante.

Anche in questo caso, la quota media del segno 1 è 2,17 mentre Gollo la stima a 2,57: c'è invece accordo sull'Under 2.5 (1,63 Gollo, 1,65 la media dei siti).

