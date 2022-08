Lazio-Inter e Monza-Udinese viste dall'algoritmo

Riacceso da pochi giorni ha già ottenuto risultati straordinari, peraltro replicando l'andamento della stagione 2020-2021 quando vinse la classifica del gioco for fun.

Il big match di giornata è Lazio-Inter: decisamente l'Inter arriva meglio della Lazio soprattutto se Sarri continuerà a schierare un centrocampo senza la qualità di L.Alberto. L'algoritmo comunque riporta l'1-1 come ris.esatto più probabile ma poi ci indica 1-2 0-1 e 0-2 di fatto rendendoci difficile andare a scegliere GOL o Over 1.5 o 2.5. Il Multigol 2-4 (pagato male) ci spinge quindi verso la scelta più logica: Over 0,5 1° T + Over 1.5 2° T meglio quotato. Per gli amanti della quota alta e delle statistiche, Arbitro Consulta VAR è una opzione da valutare.

Sul Gruppo Telegram di Gollo sono pubblicate in anteprima le Schede e ci sono le analisi degli ideatori dell'algoritmo.

Alle 18,30 scendono in campo Monza e Udinese: il Monza è partito male quasi certamente per problemi di assemblaggio. L'Udinese è già in formato campionato. La paura di perdere potrebbe bloccare la partita ma basterà una segnatura per aprirla. La lettura dell'algoritmo ci suggerisce una doppia chance OUT con Multigol 2-4 anche se nei 4 risultati esatti più probabili c'è anche (come quarto) il 2-1 del Monza. L'alternativa è di prevedere un GOL Ospite nel 2° Tempo ma la quota non è interessante.

Interessante aprire le Schede di Gollo sull'APP o sul sito corrieredellosport.fun per vedere anche gli esiti che secondo Gollo sono meglio quotati ed evitare quelli dove il mercato ha già abbassato la quota ben oltre le reali probabilità.