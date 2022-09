Midtjylland-Lazio, per le quote biancocelesti ok in Danimarca

Buon momento per la Lazio di Sarri , a caccia della terza vittoria consecutiva (la seconda in Europa League ) in casa del Midtjylland . I danesi hanno perso la gara inaugurale del gruppo F in casa dello Sturm Graz (0-1) e sono parecchio giù in classifica nel loro campionato . Nell'ultimo turno, però, hanno imposto il pareggio (1-1) alla capolista Nordsjaelland.

Midtjylland-Lazio, fai i tuoi pronostici sul match di Europa League!

Biancocelesti favoriti a 1.91

Un po' di statistiche. Il pari col Nordsjaelland ha fatto registrare il quinto Under 2,5 di fila per il Midtjylland, tornato invece al "Goal" dopo quattro partite consecutive caratterizzate dal No Goal. Sempre in campionato i danesi hanno conquistato solo 10 punti in 9 partite, ben 16 i gol segnati (miglior attacco insieme al Copenhagen) e 16 quelli subìti, ovvero terza peggior difesa.

Con questi dati a disposizione, e in presenza di una Lazio che in questo avvio di stagione è rimasta a secco di gol solo contro il Torino, le reti non dovrebbero mancare. Di questo avviso anche i quotisti che propongono l'esito Over 2,5 mediamente a 1.70 e il Goal a 1.65 (segnano entrambe).

Biancocelesti favoriti a 1.91 per la vittoria finale ma, per non dare nulla per scontato, si può optare per una combo del tipo X2+Over 1,5.