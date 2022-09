Speciale Champions, l'analisi di Pengwin sulle sfide delle italiane

Anche ieri sera dalle 21:00 è andata in diretta su Twitch la trasmissione del noto tipster Kristian Pengwin , il più seguito in Italia con i suoi quasi 700.000 seguaci . Nel suo KickOff Speciale Champions League ha analizzato scrupolosamente tutte le sfide che ci aspettano in questa prima giornata. Ecco in particolar modo l’estratto su come si è pronunciato riguardo alle quattro sfide italiane!

PSG-Juventus: al Parco dei Principi di Parigi la squadra allenata da Allegri arriva ancora una volta decimata dagli infortuni, anche Di Maria non sarà presente in campo. I precedenti storici tra queste due formazioni hanno sempre visto trionfare i bianconeri ma la sensazione è che questa volta le cose possano andare diversamente. Tatticamente ci aspettiamo un match d’attesa della Vecchia Signora, che proverà a sfruttare le ripartenze. Poco chances di successo, optiamo per l’1 fisso.

Salisburgo-Milan: i rossoneri giocano a calcio e si divertono. Talento, giovinezza e bel gioco sono alla base del progetto Milan che procede a gonfie vele e vuole buttarsi con determinazione anche nel sogno europeo. Sfida non semplice contro il Salisburgo che, soprattutto in Austria, sa esprimersi molto bene e creare tante occasioni da goal. Ci aspettiamo una gara vivace, con almeno un goal per parte. Segno GOAL, magari da abbinare in combo con una X2!

Inter-Bayern: la squadra tedesca in questo momento sembra troppo distante dall’Inter. Inzaghi sa di avere molte difficoltà, soprattutto in fase di contenimento. Le brutte sconfitte rimediate prima contro la Lazio e poi contro il Milan nel derby hano evidenziato gravi carenze che in Europa le big non ti perdonano. Il 2 è molto interessante!

Napoli-Liverpool: la squadra inglese non solo non ha mai vinto al San Paolo, ma addirittura non ha nemmeno mai realizzato un singolo goal. Scia negativa a cui può assolutamente porre fine in questa sfida. Multigol 1-3 Ospite dei Reds la miglior opzione in una gara dove gli equilibri dipenderanno tanto dalla presenza o meno in campo del buon Victor Osimhen, al momento in forte dubbio!

