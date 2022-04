Siviglia-Real Madrid, big match con quote equilibrate

Non sarà una sfida decisiva per il titolo ma resta comunque un match di alto livello. In arrivo Siviglia-Real Madrid, il confronto tra le due difese meno battute del campionato spagnolo.

Siviglia-Real Madrid, che sfida! Fai il tuo pronostico

Under oppure Over? Meglio...

I Blancos vogliono togliersi la soddisfazione di riuscire là dove tutti si sono fermati: espugnare il Ramon Sanchez Pizjuan. Finora gli uomini di Ancelotti hanno vinto 11 delle 15 trasferte disputate e hanno alle spalle la trionfale serata di Champions contro il Chelsea, eliminato ai supplementari.

Il Siviglia come detto è imbattuto tra le mura amiche, la curiosità statistica è legata ai primi tempi: sempre X all'intervallo da cinque giornate a questa parte. Difficile pensare al titolo per gli andalusi ma una vittoria caricherebbe l'ambiente in vista del finale di campionato.

All'andata finì 2-1 per il Real ma non è scontato un altro Over 2,5. Meglio forse una via di mezzo, ovvero il Multigol 2-3.