Ligue 1: il pronostico di Lorient-St. Etienne

l programma della 31ª giornata di Ligue 1 si apre allo Stade du Moustoir con il match Lorient-St. Etienne . Il confronto tra le due squadre mette in palio punti importanti in chiave salvezza. Al momento i padroni di casa occupano la 16ª posizione con 28 punti, i biancoverdi (terz’ultimi) seguono a quota 27.

Lorient, c'è un esito che "ritarda"

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il Lorient in campionato “ritarda” la “Somma Gol: 3” da 17 gare di fila. Con il St. Etienne in campo invece sono 6 le partite consecutive terminate con un numero di reti differente da 3. Prima o poi tutti i "ritardi" sono destinati ad azzerarsi ma se si vogliono correre meno rischi si può provare il Multigol 2-3 al triplice fischio dell'arbitro.