Pronostico Everton-Crystal Palace, le quote sono per i Toffees

Stagione disgraziata per l' Everton di Lampard , da chiudere il prima possibile. Ovviamente, con la salvezza ben sistemata nella valigia per le vacanze. Per farlo i Toffees devono sfruttare la chance che arriva mercoledì sera nel recupero della 33ª giornata di Premier League . A Goodison Park si presenta il Crystal Palace , 13° in classifica e senza più obiettivi.

Premier League, indovina il risultato di Everton-Crystal Palace

L'Everton sblocca la sfida? Scopri la quota

Squadra senza obiettivi non equivale a "regali". In questo periodo di partite sulla carta a senso unico e poi con risultati "a sorpresa" se ne sono viste tante. Una di queste ha visto protagonisti proprio i ragazzi di Lampard, sconfitti 3-2 in casa dal Brentford al termine di un match in cui i Toffees ci hanno messo molto del loro per complicarsi la vita (prima espulsione al 18' di Branthwaite e altro rosso, per Rondon, all'88').

Adesso un altro match point salvezza: battendo il Crystal Palace la salvezza sarebbe acquisita con 90 minuti d'anticipo, altrimenti ci sarebbe un ultimo incontro a dir poco complicato contro un Arsenal deciso a giocarsi le ultime fiches per chiudere al quarto posto. Insomma, ora o (forse) mai più per Richarlison e compagni.

Al segno 1 corrisponde una quota pari circa a 1.90, viste le motivazioni dei padroni di casa si può ipotizzare che siano loro a sbloccare il match: il "Segna gol 1: Team 1" è in lavagna a 1.65.