Premier League, il pronostico di Aston Villa-Burnley

Recupero della 18ª giornata di Premier League. Al "Villa Park" di Birmingham l'Aston Villa, salvo e senza più obiettivi, ospita un Burnley posizionato in terz'ultima posizione. L'ultimo confronto tra le due squadre è andato in scena poco più di una settimana fa ed è terminato con la vittoria dei "Villans" per 3-1.