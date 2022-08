Vincente Premier League, per le quote è duello City-Liverpool

Appena il tempo di archiviare il Community Shield ed è tempo, finalmente, di Premier League . Vigilia di campionato e, come ormai secondo consuetudine accade, sono già disponibili le quote per puntare su quale squadra sarà campione d’Inghilterra in questa stagione 2022-2023.

Premier League, fai i tuoi pronostici sulle partite in programma!

City favorito per i bookie

Ancora una volta in cima alla lista delle favorite c’è il Manchester City il cui bis (secondo titolo consecutivo) viene offerto a 1.65. Subito dietro (ma con premio superiore al doppio) c’è, inevitabilmente, il Liverpool che è in lavagna a 3.50.

A seguire la classifica è composta dal terzetto che comprende le “big londinesi” con il Tottenham proposto a 10 pagato un po’ meno del Chelsea (a 14) e l’Arsenal la cui conquista del titolo renderebbe ben 30 volte la posta.

Poi è la volta del Manchester Utd, ultima con quota “a due cifre” (40) visto che tutte le altre presentano un premio almeno con una cifra in più. Il Newcastle si gioca infatti a 100 mentre per il West Ham si sale a 250 con Aston Villa, Brighton e Leicester tutte equiparate nella valutazione a 300.

Per Wolves, Crystal Palace ed Everton la quota sale a 500 mentre Southampton, Brentford e Leeds si giocano a 750. Chiudono Nottingham e Fulham a 1.000 più il Bournemouth fanalino di coda a quota 1.500!