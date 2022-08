Fulham-Liverpool: quote e pronostico

L'appuntamento è all'ora di pranzo, alle 13:30 in Premier League va in scena il confrontro tra il Fulham , neopromosso, e il Liverpool che ha da poco trionfato in Community Shield (3-1 contro il Manchester City di Guardiola ).

Segno "2" non in discussione ma... scopri il pronostico

Per le quote i "Cottagers" sono chiamati a compiere una vera e propria impresa, il successo dei "Reds" che paga mediamente 1.25 potrebbe però essere messo in "discussione" dalle ambizioni di una squadra che dopo lo straordinario campionato di Championship disputato (106 gol segnati in 46 partite) vorrà ben figurare anche all'esordio nella massima serie.

Al "Craven Cottage" i più "audaci" possono quindi provare la "combo" che lega il Goal (entrambe le squadre a segno) all'Over 2,5.