Sassuolo-Fiorentina, show al Mapei Stadium

Sabato il "serale" di Serie A va in scena a Reggio Emilia. Lo scintillante Sassuolo di Dionisi ospita una Fiorentina ( semifinalista in Coppa Italia ) che non si pone limiti dopo i successi contro Spezia e Atalanta . Per le quote (e non solo) questo è un match all’insegna dello spettacolo puro.

Sassuolo-Fiorentina show, fai il tuo pronostico

Sassuolo, a quando l'X primo tempo?

Numeri di “zemaniana” memoria per i neroverdi, che hanno centrato gli esiti Goal e Over 2,5 in 21 gare su 26. Difficile rimproverare qualcosa a queste due squadre, andando a scavare si nota però una “mancanza”.

Nelle ultime 6 gare interne, Berardi e compagni non hanno mai segnato un gol prima del riposo. In generale, negli ultimi loro 11 incontri in Serie A non si è poi visto l’X primo tempo.

Per la cronaca, la X al riposo vale circa 2.30 mentre il Sassuolo che segna nel primo tempo è a 1.90.