Possibile il Multigol 2-3 in Cagliari-Lazio

Fai ora i tuoi pronostici!

Possibili entrambe le porte violate al 90'

Osservando con attenzione gli ultimi otto incontri disputati da Joao Pedro e compagni si nota subito una cosa: il Cagliari ha sempre segnato uno o due gol tranne che nella sconfitta esterna contro la Roma (1-0). L'undici di Mazzari nelle restanti sette gare ha fatto registrare quattro vittorie (tutte per 2-1 contro Sampdoria, Bologna, Atalanta e Torino) e tre pareggi (tutti per 1-1 contro Fiorentina, Empoli e Napoli).

Anche la Lazio sembra "abbonata" al Multigol 2-3, tale intervallo di reti ha risposto "presente" in sei degli ultimi sette incontri dei biancocelesti. La partita in programma all'Unipol Domus si preannuncia molto equilibrata, non si può escludere almeno una rete per parte al triplice fischio dell'arbitro.