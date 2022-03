Bologna-Atalanta, intriga l'Over 1,5 Ospite

Fai ora i tuoi pronostici!

Il risveglio della "Dea"

I risultati ottenuti nelle settimane precedenti (2 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 10 giornate) hanno fatto perdere diverse posizioni in classifica all'Atalanta. Muriel e compagni al momento, in attesa di recuperare la sfida con il Torino, sono fuori dalla zona Europa. Analizzando l'andamento esterno della "Dea" però si può affermare che la squadra allenata da Gasperini possa riuscire a rimanere imbattuta in questo incontro. Il club nerazzurro nelle 14 trasferte disputate ha raccolto la bellezza di 30 punti (9 successi, 3 pareggi e 2 ko). I gol realizzati sono stati 26, circa 1,85 di media a partita. Il Bologna nelle ultime 4 apparizioni in Serie A non ha mai subito più di una rete. Intriga l'Over 1,5 Ospite in controtendenza.