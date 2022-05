Verona-Torino, pronostico sul Goal/No Goal

Il Verona sfida il Torino di Belotti, fai il tuo pronostico

Le statistiche delle due squadre

Con i 62 gol segnati dall'Hellas e i 55 al passivo il segnale arriva forte e chiaro: la squadra di Tudor gioca per vincere, senza cercare compromessi. La sfida al Torino di Belotti (che sfida con il bomber Simeone!) arriva quando per entrambe i giochi sono fatti, la posta in palio è pressochè assente ma le reti, al Bentegodi, sono comunque attese.

Le statistiche degli scaligeri non lasciano spazio a interpretazioni: Goal presente in 28 partite su 36 e l'Over 2,5 in 24 incontri. Il Torino è un po' più "freddo" da questo punto di vista, qui in trasferta brilla l'Under 2,5 che si è visto in 14 delle 18 trasferte giocate dai granata.

Qui, però, il pronostico va in direzione del "Segnano entrambe": Goal. Per il Verona sarebbe il quinto consecutivo.