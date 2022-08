Monza-Torino, pronostico in bilico all'U-Power Stadium

Parola d’ordine: ambizione. Monza e Torino sono pronte a scoprire le loro carte sabato sera alle 20.45, nella tana dei brianzoli. Partita dall' esito a dir poco incerto, anche nelle quote elaborate dai bookie. Come finirà il match dell' U-Power Stadium ?

Serie A, Monza-Torino: indovina il risultato e vinci i premi in palio

Un esito "Multichance"

L’hype intorno al Monza di Caprari, reduce dal 3-2 a Frosinone in Coppa Italia, è notevole. Il Toro 2.0 di Juric però dà la sensazione di potersi togliere delle belle soddisfazioni in questa stagione. I granata ripartono dall’ottimo secondo tempo col Palermo in Coppa Italia, tutta da seguire la batteria dei trequartisti (Miranchuk, Radonjic, Vlasic) che possono dare imprevedibilità alla manovra del Toro.

Gara dunque aperta a qualsiasi risultato, il pareggio (a 3.30) intriga non poco. In alternativa ci sta l’Under 2,5. Due opzioni che si possono anche prendere come "pacchetto" optando per l'esito Multichance "X o Under 2,5".