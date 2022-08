Lazio-Inter, quote e statistiche del match

Terza giornata di Serie A, la seconda gara in programma va in scena allo stadio Olimpico di Roma. La Lazio dopo aver pareggiato 0-0 sul campo del Torino si appresta ad ospitare un'Inter reduce dal successo interno contro lo Spezia per 3-0. La squadra allenata da Maurizio Sarri in questo match potrà contare nuovamente sulla spinta dei pubblico amico, un fattore che si è rivelato fondamentale nel corso della gara con il Bologna battuto in rimonta per 2-1.