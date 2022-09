Pronostico Salernitana-Lecce, in palio punti salvezza

La settima giornata di Serie A si apre con uno scontro diretto per la salvezza: Salernitana vs Lecce. All'Arechi i campani vogliono inanellare il sesto risultato utile consecutivo, il Lecce di Baroni cerca invece la prima vittoria in questo campionato dove comunque ha tenuto testa a tutte le rivali fin qui affrontate.

Salernitana-Lecce, indovina il risultato e vinci i premi in palio

Under oppure Over? Scopri il pronostico

Il ruolino di marcia del Lecce è equamente diviso tra pareggi (3) e sconfitte (3). Anche la Salernitana ha il segno X facile: quattro le gare chiuse in parità, poi il ko all'esordio con al Roma e la netta vittoria per 4-0 sulla Samp.

Il Lecce finora ha segnato poco ma allo stesso tempo non è mai andato allo sbaraglio: mai più di due gol subiti e anzi, nelle ultime cinque giornate (sempre Under 2,5) i salentini hanno sempre incassato un gol esatto.

Per le quote è la Salernitana a partire favorita (2.20) ma sull'Under/Over 2,5 i bookie non sbilanciano. Si può ipotizzare un primo tempo con massimo un gol e una ripresa con non più di due segnature. L'opzione per le scommesse dunque è una combo: Under 1,5 primo tempo più Under 2,5 secondo tempo.