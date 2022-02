Il Monza va a caccia di riscatto contro il Pordenone

Fai ora i tuoi pronostici!

Mai tre gol esatti al novantesimo

Osservando il ruolino di marcia degli ultimi della classe si nota subito una cosa: nessuna delle dodici partite disputate dalla compagine neroverde in casa è terminata con esattamente tre reti al triplice fischio dell'arbitro. I "Ramarri" davanti al proprio pubblico hanno conquistato solamente sette punti frutto di una vittoria e quattro pareggi, ben sette le sconfitte (10 gol all'attivo e 20 al passivo).

Il Monza non può permettersi di sbagliare l'approccio a questo match. Per le quote Mancuso e compagni partono favoriti ma occhio al segno X che con i rossobianchi impegnati in trasferta si è già visto in sei occasioni su dodici. Da provare la "combo" che lega la doppia chance X2 al Multigol 2-3. Interessante anche l'accoppiata Under 1,5 Casa più Over 0,5 Ospite.