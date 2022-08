Manchester United-Liverpool: Red Devils a caccia di riscatto contro l'incubo Klopp

Il Manchester United di Erik Ten Hag, reduce dalla peggiore partenza stagionale per un tecnico dei Red Devils negli ultimi 101 anni, affronta lunedì sera alle 21 il Liverpool di Jurgen Klopp in quella che è la sfida tra i due club più titolati del calcio inglese. Se Cristiano Ronaldo e compagni arrivano da due sconfitte in due match di Premier, non sorridono neanche i Reds, che hanno racimolato appena due punti con Fulham e Crystal Palace in questo avvio di campionato.

Il Manchester United non vince contro Klopp da quattro anni Il Manchester United ha vinto solo una delle ultime 12 partite di Premier League disputate contro il Liverpool (6 pareggi, 5 sconfitte) e non batte con la squadra di Klopp da otto sfide, dal 2-1 del marzo 2018. All'Old Trafford i Reds puntano a vincere quattro gare consecutive di campionato contro il Manchester United per la prima volta da gennaio 2002 e tre trasferte di fila contro lo United in campionato per la prima volta in assoluto nella storia della Premier League.