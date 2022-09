Milan-Napoli in cima alla classifica: è la sfida 'preferita' di Zielinski

Sfida al vertice in Serie A: Milan-Napoli è, senza dubbio, il match di cartello della settima giornata, che andrà in scena allo stadio "Giuseppe Meazza" domenica (18 settembre) alle 20.45. Entrambe le squadre arrivano benissimo alla sfida di San Siro, sia sulla scia degli ottimi risultati ottenuti in campionato - che le hanno portate in cima alla classifica, insieme all'Atalanta, a 14 punti -, che con lo slancio dei "tris" in Champions rifilati rispettivamente a Dinamo Zagabria e Glasgow Rangers.

Milan-Napoli: una grande classica, oggi in cima alla classifica Il Milan ha vinto l’ultima partita di campionato contro il Napoli, dopo una serie di due sconfitte consecutive; tuttavia, i rossoneri non vincono due gare di fila con i partenopei dal 2010-11, con Massimiliano Allegri in panchina. Il Diavolo, inoltre, ha perso le ultime due partite casalinghe di campionato contro il Napoli, entrambe con il punteggio di 1-0; solo nel 1979 i rossoneri sono arrivati a tre sconfitte interne consecutive contro i partenopei in Serie A, mai a tre sfide di fila senza reti.