Milan-Tottenham: rossoneri alle prese con la bestia nera Conte

Entrambe le squadre non sono reduci da momenti particolarmente felici: gli uomini di Stefano Pioli hanno ritrovato la vittoria venerdì scorso contro il Torino dopo un ciclo fortemente negativo in campionato, mentre i londinesi hanno subito una pesante sconfitta con il Leicester sabato scorso, la terza nelle ultime cinque gare di Premier . Sia Pioli, sia Antonio Conte dovranno fare a meno di uomini decisivi a centrocampo come Bennacer e Bentancur.

Milan-Tottenham: Conte in serie positiva contro i rossoneri

Antonio Conte ha ottenuto otto successi nelle ultime nove sfide da allenatore contro il Milan, giocate tra il 2013 e il 2021. Il mister leccese in particolare ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro il Diavolo, senza mai subire reti (2-0 nel 2014, 2-0 nel 2019 e 3-0 nel 2021, tutte sfide di Serie A). Antonio Conte potrebbe vincere due trasferte consecutive in Champions League per la seconda volta nella sua carriera da allenatore, dopo il 2012-13 alla guida della Juventus (1-0 contro lo Shakhtar Donetsk e 3-0 contro il Celtic).

Milan-Tottenham: i giocatori da tenere d'occhio

Olivier Giroud è stato coinvolto in sei reti in questa Champions League (quattro reti e due assist): l'ultimo giocatore del Milan che ha preso parte a più gol in una singola stagione nel torneo è stato Zlatan Ibrahimovic nel 2011-12 (9: cinque gol e quattro passaggi vincenti). Ivan Perisic ha fornito tre assist in cinque presenze con il Tottenham in questa stagione di Champions League, già record per lui con un club nel torneo: tre assist in 10 partite con il Bayern Monaco, un passaggio vincente in 20 gare con l'Inter e 0 assist in 11 match con il Borussia Dortmund.