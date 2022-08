Lo Scomm, mistero e passione

L’affetto dei suoi tanti ammiratori e un profilo avvolto nel mistero: sembrano essere queste le principali caratteristiche de Lo Scomm , tra i più apprezzati tipster del momento. La figura del tipster sta prendendo sempre più piede nel mondo del betting e ormai questa definizione è divenuta familiare per tutti gli appassionati di scommesse, anche quelle online. Ma di cosa si tratta? «Il tipster - tiene a precisare Lo Scomm - è una figura che fornisce consigli e suggerimenti su tutti gli eventi sportivi, calcio in primis».

Un seguito incredibile sui social network

L’occasione è propizia per raccontare la storia di questo personaggio davvero particolarissimo, di cui nessuno conosce il volto, né il nome e cognome: «La mia passione per il calcio nasce fin da piccolo. Oggi ho oltre 255.000 followers che mi seguono con affetto - aggiunge Lo Scomm - e io li ripago con la mia disponibilità e con un’interazione continua con loro». Il tutto condito da simpatia e ironia, da sempre due delle sue migliori caratteristiche. L’alone di mistero, poi, contribuisce a

renderlo un tipster di successo. Mistero che usa un po’ anche per tutelare la sua privacy.

Chi segue questo tipster di successo lo fa perché è un personaggio in grado di suscitare emozioni positive con le sue giocate: «Sono felice di aver trasformato le mie passioni nel mio lavoro». Poi, un’ammissione che dice tanto anche sull’assoluta professionalità di questo ragazzo classe ‘96: «Sento di avere una forte responsabilità - ammette Lo Scomm - perché ho ogni giorno a che fare con la passione delle persone e con le loro emozioni: un universo molto complesso e delicato, che devo sempre rispettare al massimo».

Consigli vincenti

Lo Scomm è uno dei tipster più apprezzati del momento. Il suo successo cresce ogni giorno di più, grazie ai tanti consigli utili e vincenti che riesce a fornire. Il suo profilo sui social è tra i più seguiti e tra quelli che ha più interazioni e più visualizzazioni nelle stories: «Ho un bellissimo rapporto con chi mi segue - conferma Lo Scomm -, anche se non riesco a interagire con tutti i miei followers perché i messaggi sono davvero tanti, migliaia al giorno. Sono romano, mi piace a volte esprimermi sui social utilizzando espressioni romanesche che fanno un po’ parte del mio personaggio. E poi, mi piace sbilanciarmi. Difficilmente sono uno che fa 0-0». E allora quale migliore occasione per chiedere allo Scomm come vede il prossimo campionato di Serie A? «È una grande squadra, ma credo che la Juventus quest’anno lotterà solo per la Champions - sottolinea -: tra infortuni e difesa smantellata, la formazione di Allegri vivrà momenti di alti e bassi. Discorso scudetto che invece interesserà l’Inter e il Milan, con leggero vantaggio per i nerazzurri. Loro potranno contare sulle individualità, mentre il Milan punterà tutto sul grande affiatamento di squadra». Ma le previsioni non finiscono qui: «Quest’anno vedo bene anche la Roma - afferma Lo Scomm - mentre ci saranno difficoltà per il Napoli, che ha ceduto molti dei suoi giocatori più rappresentativi. Tra le possibili sorprese prevedo un ritorno dell’Atalanta, che quest’anno non gioca le coppe e punta tanto sull’atletismo».

Emozione fantacalcio

Lo Scomm è anche un grande appassionato di Fantacalcio. Quali giocatori da tenere in considerazione per la propria squadra? «Se dovesi consigliare un top assoluto al Fantacalcio direi Vlahovic, che vedo capocannoniere e ha una squadra che gioca per lui. Tra Abraham e Dybala consiglio l’inglese - afferma l’esperto tipster - e tra le seconde scelte dico Caprari del Monza». Gli appassionati di tutta Italia prendano nota.

Il profilo

Studente di Giurisprudenza ha dedicato la vita al calcio Un re seduto sul suo trono. Fascino e mistero avvolgono il suo personaggio. Il suo viso barbuto viene sempre ritratto dalla bocca in giù e non si separa mai dai suoi occhialoni scuri, ormai divenuti un vero e proprio cult. I suoi tanti affezionati sanno solo che è romano e che frequenta l’università, facoltà di giurisprudenza. Lo Scomm ha praticato per anni il calcio a 5. Poi, alcuni brutti infortuni (rottura del crociato e del menisco) hanno messo fine alla sua carriera, tanto da doversi reinventare qualcosa che gli permettesse di sentirsi comunque sempre vicino alle sue passioni. Nasce così la professione di tipster. Che Lo Scomm porta avanti con amore, passione e voglia di rendere felici i suoi numerosi “seguaci”.