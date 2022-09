Quote marcatori Serie A: i consigli dello Sconm

Torna l'appuntamento con i consigli dello Scomm, famoso Tipster che conta circa 260 mila followers su Instagram. Lo Scomm ha analizzato attentamente, partita per partita, la settima giornata di Serie A. Ecco i suoi suggerimenti sui possibili uomini "bonus", ovvero chi potrebbe andare a segno (Marcatori) in questo weekend che precede la sosta per le nazionali.