I migliori "Basics": Home Gym a prezzo ridicolo per allenarsi forte

L'estate è alle porte e questo è l'ultimo momento a disposizione per rimettersi in forma prima del periodo "spiaggia e costume". Tra lavoro, scuola ed impegni vari, andare in palestra è diventato impossibile. L'ultimo disperato tentativo è allenarsi a casa. Abbiamo selezionato i migliori accessori sulla base dei seguenti criteri:

Rapporto qualità-prezzo : quello che si può spendere con una soglia massima di 40€ per prodotto

: quello che si può spendere con una soglia massima di 40€ per prodotto Velocità di spedizione e affidabilità del venditore : Amazon Basics

e : Amazon Basics Versatilità di utilizzo degli accessori Fitness: più tipologie di allenamento possibile e un ingombro modesto

degli accessori Fitness: più tipologie di allenamento possibile e un ingombro modesto Supporto al corpo libero : tutti gli accessori ideali per completare un allenamento a corpo libero

: tutti gli accessori ideali per completare un allenamento a corpo libero Semplicità di utilizzo: la possibilità di trovare molti tutorial online (su Youtube ad esempio) adatti a tutti

Un'ultima doverosa premessa. Si tratta di accessori di facile utilizzo, ma per allenamenti pesanti. E' consigliabile farsi seguire da qualcuno, non andremo a proporre bande elastiche da mezzo chilogrammo, bensì degli accessori che richiedono concentrazione, costanza e tecnica. Nulla di esagerato, adatto ai principianti, ma comunque l'obiettivo è sostituire la palestra per quanto possibile.

La base per allenarsi in casa: il tappetino

I costi dei tappetini sono mediamente molto alti. Un tappetino deve essere semplice e versatile, senza troppe pretese, ma allo stesso tempo resistente.

Il Tappetino Amazon Basics Yoga è l'ideale perchè:

Misura 188 x 60,9 x 0,76 cm

Disponibile in diversi colori

Adatto a qualsiasi forma di esercizio fisico

Antiscivolo e comfortevole

Gomma TPE

Allenare tutto il corpo con esercizi esplosivi: Kettlebell

Il Kettlebell è uno strumento ginnico perfetto per migliorare il tono muscolare, la resistenza e la reattività. Sembra che, sin dai tempi degli antichi Greci, strumenti simili venissero utilizzati per gli atleti. Online si trovano centinaia di allenamenti full-body. Proponiamo il Kettlebell da 10kg per prendere confidenza con l'attrezzo. Per noi è l'ideale perchè:

L'ampia impugnatura ruvida garantisce una presa sicura

garantisce una Puoi farci Squat e Deadlift per allenare gambe e glutei

per allenare Difficile annoiarsi: permette un'ottima progressione anche per la parte superiore del corpo

Lo swing, uno dei movimenti base, coinvoge i seguenti muscoli : glutei, femorali, quadricipiti, addominale, lombari, spalle

uno dei movimenti base, coinvoge i seguenti muscoli Gli esercizi avanzati permettono un forte sviluppo muscolare di pettorali, dorsali e braccia

Complementare al Kettlebell: Fascia di resistenza elastica pesante: 22-55kg

Una banda elastica circolare come la fascia Amazon Basic da 22-55kg permette di fare in sicurezza allenamenti ipertrofici e di forza.Quando i piegamenti diventano leggeri, con la banda di resistenza sembrerà proprio di alzare un bilanciere. Anche qui è davvero facile trovare tanti allenamenti online gratuiti. Per noi questa fascia è perfetta perchè:

Aiuta ad allenare specifici gruppi muscolari per: forza, resistenza, coordinazione e flessibilità

per: forza, resistenza, coordinazione e flessibilità Realizzato in gomma spessa e resistente

Misura 4.45 cm di larghezza per non irritare troppo la pelle

Può essere anche usata come supporto per le trazioni e gli allenamenti di Calisthenics.

Cardio: corda per saltare davvero "basica"

Amazon Basics Cylinder Jump Rope è una corda per saltare, nulla di più nulla di meno. L'abbiamo scelta per il costo, ma anche perchè:

Lunghezza regolabile in base all'altezza della persona

in base all'altezza della persona Comoda impugnatura i n PVC e schiuma

n PVC e schiuma Fare Cardio è un modo veloce per bruciare calorie in poco tempo

è un modo veloce in poco tempo Non occorre uscire di casa per saltare la corda, zero scuse

Focus addominali ( o meglio il core): allenare il tronco

Il muscolo addominale si allena con tantissimi esercizi, anche attraverso l'uso degli accessori sopra citati. Focalizzarsi però sul Core, ovvero i muscoli del nucleo centrale della zona tra la porzione inferiore del bissto e il margine inferiore del bacino, aiuta a sviluppare la forza e la postura per tutti gli altri esercizi. Questo accessorio è stato selezionato perché:

Tramite esercizi di roll-out rafforza il core

La presa che offre è salda ed ergonomica

E' adatto sia a i principianti che agli esperti

Si possono fare degli esercizi davvero pesanti

E' facile da assemblare / montare

Con 5 accessori e meno di 120€ si ottiene il necessario per completare l'allenamento a corpo libero. Il principiante avrà gli accessori per arrivare a concludere esercizi che, senza supporto, potrebbe non riuscire ancora a fare. L'esperto avrà gli accessori per spingere ancora di più il suo corpo al limite. Una scelta "smart", supportata dalla conoscenza della tecnica, vi aiuterà a mettervi in forma quanto prima.