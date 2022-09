Zaini Eastpak, dall’esercito alla scuola: ecco le migliori offerte di Amazon

Gli zaini Eastpak si sono distinti per la loro semplicità e praticità conquistando il cuore di moltissimi studenti che vagavano alla ricerca di uno zaino che si adattasse a varie situazioni, casual e pratico ma al contempo minimal e personalizzabile. L’essenzialità di questo accessorio deriva dal background di questo marchio che nasce come produttore di equipaggiamenti resistenti per l’esercito americano. Eastpak si è poi evoluto e si è adattato alle nuove esigenze della vita, reinventandosi e creando accessori pensati per la città e per persone che vivono la vita on-the-go. Oggi vediamo insieme gli zaini Eastpak migliori da acquistare su Amazon.

Zaino EASTPAK Padded Pak'r

Questo modello di zaino Eastpak, il Padded Pak’r, è sicuramente quello più conosciuto, quello che ogni studente ha avuto almeno una volta nella vita. Questo zaino, declinato in varie tonalità di colore (c’è davvero l’imbarazzo della scelta) si adatta perfettamente a ogni outfit, specialmente se scelto in versione monocromatica. Questo iconico zaino è dotato di un ampio scomparto principale e una tasca frontale con zip, impreziosita dal classico logo Eastpak. Gli spallacci regolabili e il retro della borsa sono foderati con un'imbottitura protettiva, garantendo il massimo comfort. Il tessuto è particolarmente importante in quanto è impermeabile e tutela i nostri libri o device elettronici contro ogni intemperia. La formazione militare del brand la ritroviamo anche nel tipo di lavorazione, il corpo dello zaino è ricavato da un unico pezzo di nylon balistico ad alta densità. Tutte le giunture hanno doppie cuciture piatte e nastrate.

Continuiamo a curiosare su Amazon per scovare altri modelli di zaini Eastpak per conoscere meglio l’offerta e, finalmente, deciderci all’acquisto. Questo modello è il gemello del precedente ma ha un carattere molto più deciso e stravagante. Perfetta per comunicare al mondo che non ci si prende troppo sul serio, questa versione richiama il mondo di uno dei videogiochi più famosi di sempre: Pacman.

Eastpak Delegate - Borsa a Tracolla

C’è chi lo zaino proprio non lo sopporta, odia portarsi in giro il peso sulle spalle e preferisce distribuirlo in modo diverso, forse anche un po’ più chic. Questa versione dello zaino Eastpak è una vera e propria borsa a tracolla, ideale sia per l’ufficio che per altre destinazioni come la palestra o una gita fuori porta. Eastpak Delegate è pensata per la città e per il tempo libero con uno scomparto principale espandibile e una tasca frontale con zip. Quest'ampia borsa presenta numerose tasche, una tracolla removibile e un manico superiore.

EASTPAK Provider

Cambiamo completamente genere con questo modello di zaino Eastpak pensato proprio per coloro che lavorano tanto con il PC. Questo zaino si adatta a molteplici necessità, dalla scuola, all'università, fino al lavoro, grazie ai suoi due scomparti principali, un organizer separato e cinghie di compressione. Eastpak Provider dispone di una custodia per laptop da 15 pollici e offre il massimo comfort grazie a spallacci e schienale imbottiti, oltre a un manico in gomma sagomata. Se state cercando uno zaino pronto a tutto, in ogni condizione metereologica vi farà piacere sapere che questo modello è fatto di un tessuto idrorepellente. Il rivestimento interno e la custodia imbottita per laptop, inoltre, manterranno il contenuto dello zaino asciutto e protetto in ogni situazione.

Zaino Eastpak PINNACLE

Anche nel caso dell’ultima proposta di oggi, parliamo di uno zaino adatto a essere utilizzato ogni giorno e che non ha bisogno di particolari cure. Grazie ai suoi due scomparti spaziosi potete portare con voi tutto il necessario per la giornata, mentre la comoda tasca frontale permette di recuperare velocemente gli oggetti e gli accessori (come cuffie, portafogli ecc…) di uso più immediato. Lo schienale trapuntato e gli spallacci imbottiti regolabili garantiscono il massimo comfort sulle spalle mentre trasportate tutto ciò di cui avete bisogno.

