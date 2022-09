Zaini The North Face dalla scuola all’università

La storia degli zaini di The North Face non nasce in montagna, sì, è uno shock. Il brand nasce su una spiaggia di San Francisco ad appena 45 metri sul livello del mare dall’intuizione di due appassionati di escursionismo. Da piccolo negozietto, The North Face è diventato un vero e proprio brand e inizia a produrre attrezzatura e abbigliamento tecnici per la montagna. Come tutte le idee migliori, insomma, è nata per caso e oggi, dopo 50 anni è un simbolo di qualità riconosciuto in tutto il mondo. Proprio in virtù dell’ottima qualità di questi prodotti, oggi abbiamo selezionato alcuni zaini The North Face perfetti sia per la scuola che per l’università acquistabili comodamente su Amazon.

The North Face Borealis

La nuova versione dello zaino Borealis è perfetto per la scuola, per gli studenti universitari (soprattutto se pendolari) e per il lavoro. The North Face ha preso molto seriamente la creazione di questo zaino che è dotato di un'organizzazione di facile accesso, una sospensione FlexVent super comoda e una orgogliosa approvazione dell'American Chiropractic Association. Con i suoi 29 litri di capienza, è abbastanza spazioso per aggiungere capi da trekking e il pranzo al sacco o per portare con il cambio per la palestra, libri e il PC. Insomma, è lo zaino ideale per chi unisce l’utile al dilettevole quando trascorre la giornata fuori casa.

The North Face Groundwork

Proseguiamo con la nostra selezione di zaini The North Face con un altro grande classico pensato proprio per gli sportivi. La caratteristica principale di questo modello è la leggerezza e la morbidezza del tessuto, che permettono di inserire più cose al suo interno, modellandolo in base al contenuto. Nonostante ciò rimane ideale per trasportare il computer portatile grazie alla imbottita scorrevole nello scomparto principale che protegge il computer portatile da urti e cadute. L'interno dello scomparto anteriore è ben organizzato grazie alle tasche con cerniera di sicurezza, a una tasca per tablet e a un portachiavi, così da tenere tutto in ordine e al sicuro.

The North Face Zaino Borealis Giallo

Ritroviamo lo zaino Borealis in una tonalità diversa, in giallo, ideale per la stagione estiva e le gite in montagna. Con i suoi 28 litri di capienza, è abbastanza spazioso da trasportare sia capi da trekking che il pranzo al sacco, per trascorrere una piacevole giornata fuori casa con tutto l’occorrente. Ciò che lo rende ancor più adatto a una gita fuori porta è ill sistema di sospensione FlexVent, costituito da spallacci flessibili e stampati a iniezione, un comodo pannello imbottito posteriore in rete e un pannello lombare traspirante.

The North Face Connector

Tra gli zaini The North Face, il Connector occupa uno status speciale in quanto è super pratico e leggero da trasportare in giro per la città. Ideale per portarsi dietro il computer, grazie alla manica imbottita scorrevole nello scomparto principale, ha anche spazio per tutti gli oggetti di prima necessità grazie allo scomparto secondario che ha a disposizione un'organizzazione interna con una tasca sicura con cerniera, una tasca con chiusura a strappo e delle tasche per le penne. Vi piace muovervi per la città in bici? Vi farà piacere sapere che l'anello riflettente per agganciare le luci da bicicletta e la cinghia sullo spallaccio vi rendono visibili a 360°, anche in condizioni di scarsa luminosità.

The North Face - Zaino Fall Line

L’ultimo degli zaini North Face di oggi è interessante soprattutto per coloro che tengono in maniera maniacale al proprio computer. Lo scomparto principale è dotato di organiser interno con tasca per dispositivi multimediali foderata in pile, tasca con cerniera di sicurezza e fettucce elasticizzate per l'organizzazione dei cavi, insomma una casa da sogno per il vostro dispositivo e i suoi accessori. The North Face per questo modello ha pensato di aggiungere anche una tasca esterna foderata in pile per occhiali da sole o smartphone. Insomma, nulla è lasciato al caso.

