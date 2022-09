Samsung Galaxy A32: scheda tecnica, recensione e prezzo

È uscito sul mercato da più di un anno e mezzo il Samsung Galaxy A32, uno dei prodotti meglio riusciti della casa coreana, che seppur considerato un prodotto di fascia medio-economica da subito ha stupito tutti per prestazioni sopra la media, ponendosi come uno degli smartphone di maggiore successo dell’ultimo anno. Un modello che continua a sorprendere e ad evolvere, specie adesso che ingloba anche le tecnologie più recenti in fatto di software e sicurezza curate personalmente dal team di sviluppo Samsung.

Samsung Galaxy A32: uno smartphone Android completo

Samsung Galaxy A32 è un prodotto che continua a incontrare l’apprezzamento dei consumatori, anche perché dotato di una potenza e di contenuti che lo fanno assomigliare a un modello di fascia superiore. Si può definire uno smartphone Android completo: dispone di un touchscreen da 6.4 pollici con risoluzione 2400x1800 pixel (display Amoled a 90 hz) e di un design che in parte ricorda l’iPhone X, anche se poi il vero concorrente è forse il Redmi Note 10 Pro Max.

Il punto di forza di Galaxy A32 è però la fotocamera da 64 megapixel che permette di scattare foto nitide e di risoluzione assai elevata (fino a 9000x7000 pixel), oltre che di registrare video in 4k ad alta risoluzione (3840x2160 pixel). Lo spazio di archiviazione può arrivare sino a 128 GB con 6 GB di RAM e il processore utilizzato differisce in base alla versione internet: quella classica 4G dispone di un processore Helio 680 di MediaTek, quella 5G del processore MediaTek Dimensity 720.

Anche lo spessore di soli 8.4 mm è contenuto, così come il peso dello smartphone che è di appena 184 grammi, con all’interno una batteria da 5000 mAh di 15 watt, che aumenta un po’ i tempi della ricarica. In totale misura 158.9 mm in altezza, 73.6 in larghezza con 8.4 mm di spessore. È presente un jack per l’impianto audio e si possono inserire fino a due schede sim e una slot MicroSD, utilissima nel caso si voglia espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione.

Samsung Galaxy A32: facilità di utilizzo e costo contenuto

Il Samsung Galaxy A32 ha subito colpito per la facilità di utilizzo e il costo contenuto in base alle potenzialità del prodotto. Samsung ha puntato molto sull’efficienza dotandolo di quattro fotocamere con tre sensori disposti verticalmente e un quarto posto a destra, sopra l’unità flash LED. Il display ha sorpreso soprattutto per i suoi colori assai vivaci e l’ottimo contrasto, potendo selezionare due versioni, appunto una denominata Vivid e l’altra Natural, impostando la luminosità tra 60 hz e 90 hz.

La fotocamera potenziata consente di effettuare foto di qualità, con colori saturi ed equilibrati, e la particolarità è da ricercare nella facilità di riuscire a eliminare le ombre nel caso di condizioni di scarsa luce. La batteria garantisce una buona autonomia giornaliera, anche se rispetto ad altri prodotti della medesima fascia appare leggermente inferiore, complice anche i tempi di ricarica non propriamente brevi. È forse il solo e unico neo del modello.

Samsung Galaxy A32 nella top 5 degli smartphone più venduti al mondo

Samsung ha esteso anche a Galaxy A32 la politica dei tre aggiornamenti software gratuiti, oltre ai quattro anni di aggiornamenti di sicurezza, un particolare che rende la casa coreana inavvicinabile per qualsiasi competitor. In definitiva, Samsung Galaxy A32 rimane uno dei modelli di maggior successo sfornati dalla casa coreana negli ultimi anni: nei primi mesi del 2022 si colloca nella top 5 degli smartphone più venduti al mondo.

La capacità di Galaxy A32 di restare sul mercato si deve principalmente al suo design fresco, al display Amoled a 90 hz, alla sua facilità di utilizzo e di impugnatura (si può tenere bene anche per chi non ha mani particolarmente grandi) e alla durata della batteria, che in alcuni casi supera abbondantemente le 24 ore. Oggi Samsung Galaxy A32 è venduto sul mercato a poco meno di 200,00 euro, circa il 33% in meno rispetto al valore commerciale di inizio 2021 quando venne ufficialmente presentato negli store di tutto il mondo.

