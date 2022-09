Realme GT Neo 2: scheda tecnica, recensione e prezzo

Di tutti i prodotti proposti da Realme , azienda nata all’interno della grande famiglia Oppo, GT Neo 2 rappresenta una delle produzioni meglio riuscite. Perché fonde tradizione e innovazione , offrendo al consumatore un modello di smartphone accattivante e perfettamente in linea con i tempi. Ancor prima dell’arrivo della variante 5G, GT Neo 2 ha saputo consolidarsi in una categoria abbastanza affollata, finendo però per mettere spesso i competitor in un angolo grazie anche a un prezzo complessivo decisamente a portata di molte tasche. Realme ha intuito quali fossero le potenzialità del modello e ha fatto centro, ponendo sul mercato un prodotto avanzato e completo sotto ogni punto di vista , che anche a poco meno di un anno dalla data di rilascio continua ad essere uno dei più ricercati ed apprezzati.

Vieni a scoprire Realme GT Neo 2

Realme GT Neo 2, Caratteristiche tecniche

Realme GT Neo 2 è uno smartphone Android dotato di un’ottima fotocamera da 64 megapixel, con la possibilità di scattare fotografie a una risoluzione di 9238x6928 pixel. Lo schermo da 6.62 pollici da 2400x1080 pixel (che può supportare anche una visione fullHD+) è un’altra delle caratteristiche che l’hanno fatto apprezzare agli occhi del pubblico. La frequenza di risposta al tocco di 600 Hz è praticamente una delle migliori di tutta la categoria: il triplo sensore di luminosità consente tipologie variabili a seconda delle esigenze, fino a un massimo di 1300 nits. Il modulo integrato 5G, inserito a partire da inizio 2022, ha reso lo smartphone ancora più appetibile. Particolarmente apprezzato è lo spessore di soli 9 mm, con un peso appena inferiore ai 200 grammi e una scocca in plastica che è particolarmente gradevole al tatto.

GT Neo 2 utilizza un processore decisamente performante per la fascia di prodotto dove è stato collocato: lo Snapdragno 870 a 7nm con frequenza fino a 3,2 GHz e GPU Adreno 650 è un lusso per un modello con un prezzo tanti basso. La RAM è disponibile nei tagli da 8 e 12 GB, mentre lo spazio di archiviazione varia da 128 ai 256 GB. Particolarmente curato l’aspetto della connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e ovviamente nell’ultima versione rilasciata anche 5G Sub6. Non manca l'NFC e il supporto dual SIM, mentre come unica controindicazione è da registrare la mancanza del foro per il jack audio delle cuffie. La batteria, infine, sviluppa 5000 mAh e grazie a una potenza di 65 w consente una ricarica completa da 0 a 100% in poco più di 35 minuti.

Realme GT Neo 2, prestazioni a un prezzo conveniente

Realme GT Neo 2, perché scegliere questo modello?

Chi ha voluto dare fiducia a Realme si è ritrovato a fare i conti con un prodotto di notevole caratura rispetto ai competitor della categoria di fascia media, oltre ad aver particolarmente apprezzato il prezzo che si aggira intorno ai 450€. I punti di forza vanno ricercati nella qualità e nelle dimensioni decisamente convincenti del display, nella capacità di ricarica quasi immediata. A questi si aggiunge una qualità dell’hardware senza confronti e in una fotocamera dalle prestazioni decisamente importanti rispetto a molti altri modelli della medesima categoria. Di contro c’è da sottolineare che la fotocamera grandangolare lascia un po’ a desiderare, così come le registrazioni effettuati in 4k a 60fps, che risultano essere tremolanti. Infine, l’assenza di un jack lo rende forse troppo “moderno” rispetto ai prodotti della sua categoria.

Realme GT Neo 2: scopri l’offerta di Amazon